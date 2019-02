La Manif Pour Tous va porter plainte contre Marlène Schiappa

La Manif Pour Tous a annoncé dans un communiqué son intention de porter plainte contre Marlène Schiappa, après ses propos sur la «convergence idéologique» entre le mouvement et «les terroristes islamistes».

«Ces propos scandaleux sont une insulte gravissime aux millions de Français mobilisés depuis 2012», souligne La Manif Pour Tous. «Ces propos sont également une insulte aux victimes du terrorisme islamiste dont ils relativisent la souffrance. Comment oser assimiler les assassins de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice, de Saint-Etienne-du-Rouvray, de Strasbourg… à des manifestants pacifistes», poursuit le mouvement.

Ainsi, la Manif Pour Tous indique qu’elle va déposer plainte pour diffamation publique ce vendredi 22 février devant la Cour de Justice de la République.

Interrogée par France Info, la présidente du mouvement, Ludovine de la Rochère, persiste, disant «attendre un geste du gouvernement». «Il est grand temps que le Premier ministre nous reçoive et se désolidarise de tels propos», a-t-elle ajouté.

La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a pointé dans le journal Valeurs Actuelles, paru ce jeudi, la «convergence idéologique» entre la Manif Pour Tous et les terroristes islamistes. «Il y a des slogans de la Manif Pour Tous qui sont lancés dans les banlieues», a-t-elle expliqué ajoutant : «les slogans et l’agressivité de la Manif Pour Tous ont nourri la recrudescence de violences homophobes : +64% l’année dernière».

«Ce n'est pas ce que je dis»

Face à la polémique naissante, Marlène Schiappa avait précisé ses propos au micro de CNEWS : «je ne dis pas que les gens de la Manif Pour Tous sont des terroristes islamistes, il faut faire attention aux raccourcis et aux propos sortis de leur contexte. Ce n’est pas ce que je dis. En revanche, je dis que partout dans le monde, il y a une alliance entre les intégristes religieux, et notamment les islamistes, d’un côté, et les gens identitaires, nationalistes, d’extrême droite, de l’autre, contre les droits des femmes à disposer de leur corps, contre l’accès à la contraception, contre l’accès à l’IVG et contre les droits des LGBT».

Il ne s'agit pas de la première opposition publique entre le mouvement né lors du mariage pour tous et la secrétaire d'Etat. En 2017, Marlène Schiappa avait demandé le retrait d'une affiche de la Manif Pour Tous sur la PMA, qui semblait comparaître un bébé à un légume OGM. Le mouvement de Ludovine de la Rochère avait alors refusé de retirer la campagne.