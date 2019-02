Un appel aux dons lancé pour sauver Anatole, 8 ans, atteint d'une tumeur cérébrale

Atteint d'une tumeur cérébrale inopérable, Anatole, 8 ans, pourrait être admis dans une étude expérimentale à Houston, au Texas. Et ce, grâce à la solidarité des internautes.

Ses parents ont lancé une cagnotte en ligne pour financer sa prise en charge. En quelques heures, le seuil des 65.000 euros espérés a déjà été dépassé.

Témoignant jeudi 21 février au micro d'Europe 1, le père d'Anatole Fabrice Donguy a évoqué l'importance pour son fils de prendre part à cette étude expérimentale aux Etats-Unis. Anatole souffre depuis mai dernier d'une tumeur cérébrale au thalamus, au stade 4, soit le plus agressif.

«Il est passé par tous les traitements possibles : radiothérapie, chimiothérapie innovante. Mais malgré cela, la tumeur continue de grossir. On se tourne maintenant vers des traitements encore plus poussés, et les possibilités sont aux Etats-Unis».

91.000 euros en quatre jours

Néanmoins, le coût de sa prise en charge est faramineux, explique Fabrice Donguy. «La simple évaluation pour permettre à Anatole de rentrer dans cette étude est de l'ordre de 58.000 dollars ( soit 60.000 euros, ndlr), auxquels il faut ajouter les frais de voyage, de logement sur place. Si Anatole est retenu, le protocole est de se rendre sur place toutes les trois semaines pendant au moins six mois. Pour l'instant, on est à un calcul de 65.000 euros, et c'est un chiffre qui peut être amené à grossir par la suite».

Et il y a urgence pour Anatole. «Aujourd'hui, il est paralysé du côté gauche. Ses yeux commencent à ne plus très bien fonctionner. Il a des difficultés d'élocution. Ce sont des symptômes qui sont amenés à évoluer si rien ne change», explique le père de famille.

Lancé le 17 février sur la plateforme GoFundMe, la cagnotte a dépassé le montant de 65.000 euros espérés. A l'heure actuelle, la somme s'élève à 91.261 euros.