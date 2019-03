Chaque année, le changement d'heure perturbe le sommeil de nombreux Européens. Mais une directive européenne pourrait bien, d'ici deux ans, mettre fin aux changements d'horaires saisonniers dans l'Union Européenne.

Les Français ont ainsi jusqu’au 3 mars à minuit, pour répondre à un sondage en ligne, sur le site de l'Assemblée Nationale, leur demandant s'ils veulent garder le changement horaire saisonnier, ou s'ils préfèrent adopter une heure fixe. Leur choix devra être clair : heure d'été ou bien heure d'hiver.

Si le changement d'heure est abandonné, cette décision sera mise en place en 2021, date sur laquelle les ministres des transports européens se sont mis d'accord lors d'un sommet en décembre 2018. Il faudra donc, d’ici là, continuer de mettre nos montres à l’heure deux fois par an.

Un changement d'heure remis en cause

Le changement d'horaire, qui a pour but de faire correspondre au mieux les heures d'activités avec celle de l'éclairage naturel, a été adopté par près de 70 pays dans le monde, principalement situé dans l'hémisphère nord (Europe, Amérique du Nord), mais aussi en Océanie.

Mais l'efficacité du changement saisonnier concernant les économies d'énergies est désormais largement remise en question, à tel point que plusieurs pays ont déjà décidé de s'en passer (Chine, Argentine, Turquie) ces dernières années.

Selon eux, les économies d'énergie réalisées ne compensent pas les effets négatifs sur le bien-être et la santé, notamment le rythme biologique perturbé.

Mardi, la dernière tendance donnait 84% de sondés favorables à la fin du changement d'heure, selon les députés en charge de cette consultation. Une courte majorité de sondés se dit favorable au maintien de l'heure d'été, mais les chiffres peuvent encore changer.

L'ensemble des pays européens devront se mettre d'accord. Le risque de mésentente est déjà grand, puisque selon la position géographique des Européens participant au vote, le temps de luminosité n'est pas le même, et l'heure de lever et coucher du soleil est différente à l'est et l'ouest.