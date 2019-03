Trois départements du nord placés en vigilance orange

Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et le nord de la Somme ont été placés en vigilance orange par Météo France pour la journée de dimanche.

L’alerte débute à 10 heures et se termine à 18 heures. Des rafales, comprises entre 100 et 110 km/h pour les plus fortes, sont attendues. Elles seront un peu plus fortes sur les caps prévient l’établissement météorologique.

Il s’agit d’une tempête commune qui se produit trois à quatre fois par an, précise Météo France. Les vents violents vont perdurer durant une dizaine d’heure.