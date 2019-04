Lapins, poneys, chats... Les poissons d'avril de la police et de la gendarmerie

Fidèles à la tradition du poisson d’avril, policiers et gendarmes français en ont profité pour diffuser sur les réseaux sociaux certaines annonces à prendre sur le ton de la plaisanterie.

Le thème de ce 1er avril 2019 est résolument animalier, puisque lapins, chats ou poneys sont mis à contribution. Ainsi, le compte Twitter de la police nationale a partagé une vidéo de sa «nouvelle brigade légoriphile» et de sa mascotte Marinette, dont l’odorat ferait des merveilles pour retrouver des produits stupéfiants.

Du côté de la gendarmerie de l’Essonne, c’est le «premier groupe d’investigations lapinesque», qui a été mis en avant.

Les gendarmes du Rhône ont eux révélé leur nouveau détecteur de mensonge : le chat.

La Gendarmerie innove et expérimente depuis plusieurs semaines l’utilisation de chat comme «détecteur d’émotions» et donc de mensonges. Ces félins disposent de capacités permettant de déceler le stress, la transpiration... de nos gardés à vue. Infos https://t.co/MgOd1iDMd6 pic.twitter.com/0zJS3hSWBp

Ceux de l’Ardèche ont présenté leurs futures patrouilles à poney.

Afin d’améliorer le contact et la surveillance, la gendarmerie de l’Ardèche mettra en place des patrouilles en poney à partir de cet été. Rustiques et agiles, ils permettront aux gendarmes de se déplacer sur les chemins escarpés du département. #NotreEngagementVotreSecurité pic.twitter.com/uva0N0Vycz

La gendarmerie de Savoie a elle fait référence à l’Histoire et la gastronomie locale pour faire rire, en indiquant que ses enquêteurs ont mis la main sur la recette originale du Reblochon, qui ne serait finalement pas Savoyard, mais Lyonnais… De quoi donner des sueurs froides aux plus crédules.

La gendarmerie de la Loire a fait un clin d'oeil sportif en prenant la pose devant l'enceinte des Verts : le stade Geoffroy-Guichard. Les gendarmes ont viré le bleu pour revêtir les couleurs du club local, l'AS Saint-Étienne.

Coller aux spécificités des territoires, placer la #gendarmerie au des préoccupations des citoyens sont les enjeux de la #PSQ.



La gendarmerie de la #Loire va plus loin et adopte un nouvel uniforme plus proche de l'identité de @LoirePresse



Fier d'être encore plus #AVosCôtés. pic.twitter.com/Seba5o5vfg

— Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) 1 avril 2019