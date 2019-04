Incendie à Notre-Dame de Paris : les réactions

Depuis 18h50, ce lundi 15 avril, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en feu, «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de l'édifice. Sur place ou à l'autre bout de la planète, des milliers de personnes, célèbres ou anonymes, ont fait part de leur émoi.

Résumant la stupéfaction et l'effroi ressenti par beaucoup, l'animateur Stéphane Bern, chargé d'une mission sur la patrimoine, a déclaré ressentir «de l'émotion, de la peine et un peu de colère» face à l'incendie, ajoutant «qu'une amie proche qui est en train de nous quitter».

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 avril 2019

«Nous exprimons notre proximité avec les catholiques français et avec la population parisienne. Nous prions pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique», a dit le porte-parole du Vatican dans un communiqué

Notre tristesse est au-delà des mots mais nous sommes encore dans le combat. Ce soir les pompiers se battent, héroïques, contre le feu, pour préserver ce qui peut l'être. #NotreDame — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 avril 2019

Je n'ai pas de mot assez fort pour exprimer la douleur que je ressens face à #NotreDame ravagée par les flammes. Ce soir, tous les Parisiens et Français pleurent cet emblème de notre Histoire commune. De notre devise, nous tirerons la force de nous relever. Fluctuat nec mergitur. pic.twitter.com/0kRRvAqNIT — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 avril 2019

#NotreDame est notre patrimoine commun, c’est une blessure de la voir ainsi ravagée par les flammes. Hommage aux pompiers qui œuvrent pour éteindre l’incendie. https://t.co/56F46TEZwo — François Hollande (@fhollande) 15 avril 2019

Je suis minute par minute l'incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l'humanité toute entière.



Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre.https://t.co/CyBYBJZ9Q0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 avril 2019

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 avril 2019

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) 15 avril 2019

My heart goes out to Paris. Notre Dame is a symbol of our ability as human beings to unite for a higher purpose—to build breathtaking spaces for worship that no one person could have built on their own. I wish France strength and shared purpose as they grieve and rebuild. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 avril 2019