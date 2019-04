Paris : un meurtrier recherché a été arrêté par les policiers du XIIe arrondissement

Ce dimanche de Pâques, les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) du commissariat du XIIe arrondissement ont arrêté le meurtrier présumé d’un homme d’une vingtaine d’années, retrouvé mort à Villejuif.

Le 11 avril dernier, à Villejuif, un homme a été retrouvé mort dans la rue du Docteur Antomarchi. Il présentait des blessures sur le corps au couteau.

UNE NUIT TRAGIQUE

Quelques minutes plus tard, les policiers et les pompiers sont intervenus, à Villejuif, dans un appartement où un homme venait de se faire éventrer raconte Le Parisien. Son pronostic vital n’était cependant pas engagé et ce dernier a pu raconter aux policiers que son ami et lui avaient été sauvagement agressés après une soirée dans le Marais.

Dans le bus de nuit qui les ramenait à Villejuif, ils ont croisé le chemin de leur agresseur. Une rencontre qui leur a été fatale. L’enquête a permis de remonter jusqu’au suspect, notamment avec des images de la vidéo surveillance.

L'enquête se poursuit

Alors qu’un mandat de recherche émanant du procureur de la République du TGI de Créteil (Val-de-Marne) pour homicide volontaire a été lancé il y a quatre jours, le meurtrier a été retrouvé dix jours après le crime. Les policiers l’ont repéré place d’Aligre, près du marché du XIIe.

Ils disposaient du signalement du jeune suspect : « 1m75, moustache très fine, épais sourcils, grain de beauté sur la joue, grosse cicatrice entre la tempe et l’œil droit », et d’informations précises telles que les lieux qu’il fréquentait ainsi que sa photo.

Le suspect a été ramené au commissariat et placé en garde à vue. Le meurtrier présumé, âgé de 20 ans, a déclaré une fausse identité et dit être SDF. Les policiers de la PJ du Val-de-Marne ont été appelés pour les auditions. L’enquête se poursuit.