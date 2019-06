Nenette, la doyenne des orang-outangs de la ménagerie du jardin des plantes de Paris, fête ses 50 ans

Doyenne des primates du zoo parisien, Nenette, qui avait environ trois ans lorsqu’elle a quitté sa forêt tropicale, célèbre ce dimanche 16 juin son cinquantième anniversaire.

Arrivée dans la capitale à l’âge de 3 ans en juin 1972, un an avant que la capture des animaux sauvages soit interdite, Nénette est originaire de Bornéo, en Indonésie. Aujourd’hui, elle est l’un des 15 plus vieux orangs-outans vivant en captivité dans le monde.

Joyeux anniversaire Nénette Orang-outan star du Jardin des Plantes @Le_Museum, Nénette aura officiellement 50 ans ce dimanche Nénette qui est aussi... artiste peintre (ça la détend nous disent les soigneurs ) @BFMParis pic.twitter.com/OCbc75Upew — Thomas Pernette (@ThomasPernette) 13 juin 2019

Avec les années, la vieille dame - qui a eu quatre fils, deux petites-filles et deux arrière-petits-enfants - n’a rien perdu de ses bonnes habitudes. Elle boit du thé dilué, et mange des légumes et des fruits frais cinq fois par jour, rapporte Libération. Pour s’occuper, elle feuillette des journaux, fait le ménage en jouant, s’amuse à cacher les outils des soigneurs, … Mais l’une de ses occupations favorites, c’est la peinture.

Une vocation qu’elle cultive depuis quatre ans à la demande de chercheurs du muséum. Plusieurs fois par semaine, Nénette utilise sa palette de peinture à doigts, et laisse libre cours à son imagination, avant de confier ses œuvres achevées aux soigneurs. L’année dernière, trois de ses dessins ont même été vendus aux enchères !

Pour fêter comme il se doit son anniversaire, la ménagerie a mis les petits plats dans les grands avec au programme, une projection du documentaire «Nénette», réalisé en 2009 par Nicolas Philibert, des animations pour tous, un gâteau d’anniversaire, et présentation en avant-première de son nouvel enclos.

A noter que les orangs-outans de Bornéo sont une espèce en état critique d'extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ils pourraient disparaître d’ici à 2050, notamment en raison de la disparition et la dégradation de leurs habitats naturels.