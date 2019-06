Victoria's Secret : une boutique a ouvert ses portes à Paris

Alerte aux fashionista. Victoria’s Secret, la référence en termes de lingeries sexy, d’habillement et de produits de beauté aux États-Unis, ouvre ses portes à Paris ce vendredi.

La boutique accueille ses clientes dans le centre commercial du Forum des halles, à Paris.

Une boutique de 500 m2 : décoration rose, noir et marbrée comme à son habitude, une collection sport «Pink», la lingerie fine, quotidienne, «Sexy Illusions», «Body by Victoria», puis les produits de beauté (parfums, maquillages, etc.).

Jeudi, des instagrammeuses ont assisté en avant-première à l’inauguration du «flagship». Les acheteuses compulsives auront accès à la totalité des produits proposés par la marque américaine.

Une nouvelle féminité

Victoria’s Secret existe depuis 1977. L’entreprise a su séduire grâce à l’apparition d’une nouvelle féminité. Un concept dans lequel les hommes peuvent se sentir à l’aise d’acheter de la lingerie à leur compagne.

L’enseigne organise chaque année des défilés grandioses, toujours en compagnie des Anges VS.

Il existe actuellement 1200 boutiques dans le monde. Il est possible que Victoria’s Secret s’installe dans le centre commercial Val d’Europe très prochainement.