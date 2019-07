Que représente le drapeau violet sur les plages ?

C’est sur les plages marseillaises, dans le sud de la France, que le drapeau violet a fait son apparition depuis le début de l’été. Mais que représente-t-il ?

Sur les plages surveillées, les baigneurs sont habitués à la présence des drapeaux vert, orange ou rouge mais pas à celle du drapeau violet. Hissé depuis le début du mois de juin sur certaines plages, ce drapeau indique une interdiction stricte de se baigner. En cause ? La pollution. Sur les 21 plages de la cité phocéenne, une dizaine ont dû fermées car elles étaient polluées.

Pour déterminer si la plage contient des substances toxiques, des inspecteurs interviennent tous les matins au sein de la ville méditerranéenne afin de «tester la qualité de l’eau et les bactéries en présence», comme l’indique RTL.

«On a beaucoup de gens sur les plages pendant la nuit avec des comportements qui ne sont pas tous propres»

«Quand on fait les analyses à 6 heures, on a une analyse qui est positive et qui nous fait fermer la plage. Mais quand on la refait à 10 heures, cette pollution a disparu », annonce Didier Réault (adjoint à la mairie de Marseille en charge du littoral, de la mer et des plages) au micro de RTL.

Ce phénomène a tendance a agacé les baigneurs frustrés qui cherchent à se rafraîchir dans cette ville où les températures estivales dépassent les 30 degrés.

Interrogés par RTL, ils dénoncent les «égouts qui remontent» dans la mer et autres voiliers qui «dégazent» devant la digue. L’an passé le même phénomène avait déjà eu lieu.