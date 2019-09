Cavaillon : un camion de pompiers attaqué à coups de pierres et de boules de pétanque

Ils ont eu chaud. Un camion de pompiers de Cavaillon, dans le Vaucluse, a été la cible de plusieurs projectiles ce vendredi alors qu’ils intervenaient sur un feu de poubelles dans une cité proche de la caserne.

Une fois sur place, les soldats du feu se sont fait attaquer par un groupe d’individus qui les ont caillassé, rapporte Le Dauphiné. Outre les jets de pierres, les assaillants ont lancé une boule de pétanque contre le pare-brise, juste à hauteur du conducteur, ainsi qu’un cocktail molotov, qui par chance n’a pas atteint le camion.

Pas de blessés mais le est indisponible.trop d’agressions! aux violences! Laissez agir les secours pour la sauvegarde de tous. — SDIS de Vaucluse-84 (@sdis84) September 7, 2019

Les pompiers se sont immédiatement repliés et sont rentrés à la caserne. Les individus à l'origine de l’embuscade «n'étaient pas identifiables, postés de part et d'autre du fourgon», a déclaré à France 3 le commandant Durupt. Avant d’ajouter : «Pour nous sapeurs-pompiers, ce genre d'acte est incompréhensible. C'est à l'inverse de notre mission de porter secours». Si aucune victime n’est à déplorer, leur véhicule a toutefois été dégradé et son pare-brise endommagé.