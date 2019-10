Metz : deux femmes décèdent dans la même maternité après leur accouchement

En l'espace d'un mois, deux mères sont mortes après avoir donné naissance à leur bébé dans la maternité de Metz.

Selon le Républicain Lorrain, l'Agence régionale de santé (ARS) a ouvert une enquête. Elle a décidé de «mettre en œuvre une enquête médico-administrative afin d'identifier les circonstances et les causes des décès et de s'assurer que les conditions de prise en charge répondaient bien à la réglementation en vigueur.»

Le premier décès a eu lieu le 17 août. La femme s'est rendue à la clinique Claude-Bernard de Metz pour accoucher. Son état de santé s'est rapidement dégradé et elle a du être transférée aux urgences de Nancy où elle est décédée.

LA JUSTICE SAISIE

Près d'un mois plus tard, le 18 septembre, une autre femme de 37 ans est morte. Après avoir accouché d'un bébé prématuré, elle a été envoyée à l'hôpital de Mercy pour être soignée. L’état de santé de la jeune femme aurait «stupéfié» l’équipe médicale à son arrivée. Elle aurait dû être héliportée à Strasbourg, mais les secours ont manqué de temps. Le Procureur de la République de Metz a ouvert une information judiciaire pour déterminer les causes de la mort.

L'autopsie qui a été réalisée plusieurs jours plus tard n'a pas permis d'apporter de réponses.