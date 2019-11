Un ouragan s'est formé «près» des côtes françaises, une première

Nommé «Pablo», un ouragan s'est formé pour la première fois «à proximité» des côtes françaises ces derniers jours.

Le cyclone, de catégorie 1, est né dans l'océan Atlantique à environ 1.600 km au large de l'Hexagone. Jamais un tel épisode n'avait eu lieu aussi proche de nous. Il est même passé plus près encore de l'Espagne, à 700 km de la Galice, a indiqué Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo France.

Spectaculaire petit #ouragan #Pablo de catégorie 1 au large de l'Europe ce 27 octobre à 15UTC, par 42.8°N 18.3°W, soit à seulement 730 km à l'ouest de la Galice ! #HurricanePablo pic.twitter.com/YXjsdkulqo — Etienne Kapikian (@EKMeteo) October 27, 2019

Cet ouragan, dont les vents atteignent au maximum 120 km/h, ne devrait toutefois pas atteindre la France. Il se dirige en effet en direction du nord-ouest, vers l'Amérique, et devrait s'évanouir «loin de toute terre habitée».

A 15h TU le NHC a classé la tempête Pablo en ouragan dans l'Atlantique N loin de toute terre habitée





Our. #Pablo à 15h centré par 42.8N 18.3W soit 865 km au NE des Açores, vents maxi 120 km/h, déplacement vers le NNE ou 30° à 52 km/h, pression 983 mb pic.twitter.com/fUkeRz2ipJ — Ouragans.com (@ouragans) October 27, 2019

«Pablo» est également le deuxième ouragan à se former le plus au nord depuis les années 1950 et la mise en place des méthodes d'd'observations modernes. Reste à voir si ces records annoncent la formation de nouveau phénomènes proches de la France en raison du réchauffement climatique.