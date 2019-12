Montpellier : le youtubeur Rémi Gaillard est candidat aux municipales

Un nouveau canular ? Connu pour ses pitreries sur Youtube, Rémi Gaillard a désormais des aspirations politiques. Le trublion de 44 ans a en effet annoncé officiellement dans les colonnes du «Midi Libre» vouloir se présenter aux élections municipales de mars prochain à Montpellier, sa ville d’origine.

«Puisque chaque élection est un nouveau canular, puisque le politique fait tristement rire, faut peut-être enfin élire un vrai clown», a déclaré au quotidien régional le roi des caméras cachés, qui en a marre «des tartuffes qui ne défendent que le pognon» et qui souhaite «en finir avec ce cirque pathétique».

«la voix des sans-voix»

Son programme ? Imposer des «transports gagnants gratuits pour les usagers». «En échange de pubs sur un tramway ou un bus, explique-t-il, des marques s'engagent à financer son fonctionnement ; mais aussi à organiser une loterie avec un usager gagnant par jour. En optant pour les transports, vous ne jouerez pas seulement un rôle écoresponsable, vous jouerez aussi pour un jackpot».

Le célèbre youtubeur, qui avait notamment fait le buzz en jetant peaux de bananes au volant d’un kart dans un costume de Mario Bros, veut être «la voix des sans-voix». Il appelle donc «les sans-dents, la jeunesse, ceux qui aiment les chats ou qui ont un chien, les routiers, les handicapés, ses ex», mais aussi «ceux qui sont cons comme toi et moi» à «peser dans le débat pour un Montpellier so fresh again».

«ce n'est pas un parti, c'est plutôt une meute»

Activiste de la cause animal, Rémi Gaillard rêve également «d'espaces de liberté pour les animaux abandonnés, d'un sanctuaire pour les animaux de ferme, d'un paddock paradise pour les chevaux». Pour rappel, il s’était enfermé en 2016 dans une cage de la SPA pour récolter des dons et sensibiliser le grand public à la cause animale.

Quant à son positionnement sur l'échiquier politique, le youtubeur affirme : «Il n'est pas de droite mon parti, il n'est pas de gauche non plus. Et s'il est En marche, c'est plutôt en tongs. En fait, ce n'est pas un parti, c'est plutôt une meute ou une horde.»

Enfin, l’humoriste a assuré que l’une de ses premières mesures s'il est élu sera de «baisser son salaire au smic et reverser la différence à des œuvres de charité», en affirmant par ailleurs avoir déjà des colistiers.