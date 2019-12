Noël 2019 : les cadeaux d’occasion séduisent les français

Les objets de seconde main ont la côte au pied du sapin. Cette année, près de 3/4 des français envisagent d’offrir des cadeaux de Noël d’occasion pour faire plaisir à moindre coût, tout en faisant un geste pour la planète.

Dans le détail, plus d’un tiers des Français (33,8%) affirment qu’ils déposeront un paquet de seconde main sous le sapin le jour J et 40% qu’ils vont y penser, révèle une étude publiée par Obvy, moyen de paiement sécurisé entre particuliers.

Des raisons économiques et écologiques

Et ils ont de bonnes raisons. Si la majorité des sondés (39%) optent pour le marché de la seconde main pour faire des économies, ils sont 31% à y voir un acte de lutte contre la surconsommation et ainsi protéger l’environnement, un point sollicité par près de 30% des Français.

Même tendance du côté de ceux ayant reçu des biens d’occasion en guise de cadeaux. Ils sont près de 40% à avoir déballé un produit issu du marché de la seconde main et plus 88% à être très satisfait de cette expérience.

De leur côté, ceux qui restent réticents quant à l’idée d’offrir des cadeaux d’occasion évoquent la peur de se faire arnaquer (39%), ainsi que la qualité et la perception des cadeaux d’occasions, qui riment avec «vieux et abîmés».

LES PRODUITS DE LUXE PRISÉS DES FRANÇAIS

Par ailleurs, si les cadeaux d’occasion remportent un franc succès chez les 18-24 ans (68%), les plus 55 ans, quant à eux, restent fidèles au marché du neuf (39%), précise une enquête Kantar. Un constat qui s'explique avant tout par le budget limité des jeunes.

Surfant sur cette nouvelle tendance du marché de l'occasion, de plus en plus marques connues basent une partie de leur marketing sur le reconditionné et la valorisation de bien et de matière déjà utilisés afin de leur donner une nouvelle jeunesse.

Parmi les cadeaux qui suscitent le plus d’intérêt aux yeux des Français on retrouve sans surprise les biens les plus onéreux neufs, comme les articles de luxe (mode, bijoux, accessoires) et multimédias (consoles de jeu et smartphones), suivis des objets sport et loisirs tels que les vélos, les instruments de musique et les jeux de société.