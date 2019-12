Une cagnotte en ligne après la mort d'un homme lynché pendant la réception suivant son mariage

Quelques heures seulement après avoir dit oui à sa fiancée, un Américain de 30 ans a été tué pendant la réception de son mariage. La cagnotte en ligne ouverte par la famille a déjà permis de recueillir près de 30.000 dollars en vingt-quatre heures.

Le drame s'est noué dans la nuit de samedi à dimanche à Chino (Californie). Pour une raison que l'on ignore, Rony et Josue Castaneda Ramirez, deux frères âgés de 28 et 19 ans, se sont invités de leur propre chef à la soirée organisée en l'honneur de Joe Melgoza et son épouse.

A 30-year-old Chino man killed over the weekend was beaten to death at his wedding reception hours after getting married, investigators said Monday.​ https://t.co/8nqR3Wp1wH

— KTLA (@KTLA) December 17, 2019