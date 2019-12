Intempéries : 18 départements en vigilance orange, dont 15 menacés par la tempête «Fabien»

Dix huit départements sont en vigilance orange samedi, dont quinze pour vents violents en raison de la tempête «Fabien» qui soufflera dans le sud-ouest la nuit prochaine et gagnera la Corse dimanche matin, annonce Météo France.

De très fortes vagues sont attendues sur le littoral atlantique, notamment la Gironde. Trois départements - le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse - sont par ailleurs en vigilance inondation sur l'aval du Rhône, précise Météo France.

De violentes rafales, de 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres, et pouvant attendre 130 à 140 km/h, menacent d'abord la Charente-Maritime et la Gironde, puis devraient s'étendent vers les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne pour atteindre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques en milieu de nuit, selon le dernier bulletin.

Elles se propageront ensuite sur les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne et le Tarn en seconde partie de nuit.

Le pic maximum est annoncé entre 22 heures et 4 heures du matin.

La Haute-Corse sera affectée par un épisode de vent violent à partir de la seconde partie de nuit. Sur le cap Corse, les rafales atteindront 180 km/h.

La Corse est placée en vigilance pluie-inondation.