Le bottin fera ses adieux à la fin de l'année

Les derniers exemplaires de l'annuaire téléphonique seront distribués aux Français d'ici à la fin de l'année.

Selon Le Parisien, les Pages Blanches à destination des particuliers s'arrêteront fin 2019, et fin 2020 pour les Pages Jaunes réservées aux professionnels. Une annonce faite par la société Solocal et qui met fin à plus d'un siècle d'histoire.

Encore très usités par nos aînés, ces fameux annuaires avaient été lancés avec la naissance des premiers centraux téléphoniques, en 1880. Et son nom générique de bottin vient de son ancêtre, l'«Almanach du commerce de Paris et des principales villes du monde», imaginé par Sébastien Bottin.

Ces dernières années, leur production a énormément baissé, passant de 57 millions d'annuaires à 9 millions en 2018. Comme le rapporte le Parisien, les zones comme l'Ile-de-France et Lyon ne sont plus livrées en Pages Blanches, faute de commande.

Pour commander son dernier bottin, dont la livraison est prévue en décembre, il faut se rendre sur le site www.recevoiresannuaires.pagesjaunes.fr.