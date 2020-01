Réforme des retraites : le soutien à la grève recule, selon un sondage

Un tournant dans l'opinion. D'après un sondage Ifop réalisé pour le Journal du dimanche (JDD) et publié ce 5 janvier, 44 % des Français soutiennent à présent la grève contre la réforme des retraites, alors qu'ils étaient 51 % à la mi-décembre.

Dans le détail, les personnes interrogées ne sont plus que 25 % à apporter leur «soutien» au mouvement social, un chiffre en baisse de 6 points par rapport à la précédente étude, lorsque 19 % expriment à son égard une certaine «sympathie» (- 1 point).

Pour autant, la «sympathie» ressentie à l'égard du mouvement de grève, qui perturbe fortement les transports en Ile-de-France, est plus importante (46 %) dans la région capitale que dans le reste de la France (44 %).

A contrario, le nombre de personnes se ­déclarant «hostiles» ou «opposés» aux grévistes bondit de 3 points, pour s'établir à 37 % au retour des fêtes de fin d'année.

L'absence de trêve à Noël comme explication ?

«On assiste peut-être à un tournant de cette bataille de l’opinion, puisqu’il y a une baisse sensible de la sympathie à l’égard de ce mouvement. Le mouvement social paye peut-être l’absence de trêve des confiseurs, les blocages pendant les fêtes de Noël. On n’est plus du tout dans le contexte de 1995, où plus le temps avançait et plus le soutien à la grève était fort», estime Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop, cité par Europe 1.

SONDAGE. Réforme des retraites : le soutien aux grévistes recule de 6 points https://t.co/K6ApWWUyBn pic.twitter.com/UD7dvupvrQ — Le JDD (@leJDD) January 4, 2020

Par ailleurs, à la question de savoir s'ils souhaitent que «le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme des retraites telle qu'elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations et aux grèves ?», 45 % des sondés répondent par l'affirmative mais 75 % (+ 6) pensent toutefois que le gouvernement ne cédera pas aux grévistes.

Ce sondage a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 2 et 3 janvier auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, selon la méthode des quotas.