«Charlie Hebdo», Hyper Cacher : journée d'hommage 5 ans après les attentats de janvier 2015

«Paris n'oublie pas». Cinq ans après, plusieurs cérémonies placées sous le signe de la sobriété et du recueillement seront organisées à Paris, ce mardi 7 janvier, pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats de «Charlie Hebdo» et de l'Hyper Cacher, survenus les 7 et 9 janvier 2015.

Familles et proches des victimes se rassembleront dans la matinée sur les différents lieux parisiens des attaques en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, de son premier adjoint et des membres du gouvernement, indique le site de la ville de Paris.

Une cérémonie se tiendra rue Nicolas-Appert (Paris 11e), où se trouvaient les locaux du journal Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi, des islamistes radicaux, avaient tué 12 personnes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique avant de prendre la fuite.

Après avoir abattu leur première victime à l'accueil de Charlie Hebdo, Frédéric Boisseau, chargé de travaux de maintenance, les assaillants ont ouvert à nouveau le feu. En quelques minutes, 10 morts : les dessinateurs Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré; l'économiste Bernard Maris, la psychiatre Elsa Cayat, le garde du corps de Charb Franck Brinsolaro, le correcteur du journal Mustapha Ourrad et un visiteur de passage, Michel Renaud.

Après deux jours de cavale, les deux islamistes radicaux, qui se réclament d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), sont abattus. Une plaque «à la mémoire des victimes de l'attentat terroriste contre la liberté d'expression perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015» avait été dévoilée en présence des familles des victimes en 2016.

Deux autres cérémonies auront lieu Boulevard Richard-Lenoir (Paris 11e) en hommage au policier Ahmed Merabet, qui a tenté de stopper les djihadistes sortant de Charlie Hebdo, ainsi qu’à Porte de Vincennes (Paris 20e), devant l’Hyper Cacher, cette supérette de l'est parisien où Amedy Coulibaly avait tué le 9 janvier 2015 quatre hommes de confession juive et retenu en otage 29 personnes, avant de périr dans l'assaut policier.

Sur le mur de l’enseigne, une plaque porte les noms des trois clients et de l'employé du supermarché casher tués, ainsi que leur âge : Philippe Braham, 45 ans, Yohan Cohen, 20 ans, Yoav Hattab, 21 ans, François-Michel Saada, 63 ans.

Un autre hommage se tiendra à Montrouge (Hauts-de-Seine), où le délinquant radicalisé Coulibaly a tué d’une balle dans le dos, le 8 janvier 2015, la policière municipale de 25 ans Clarissa Jean-Philippe. Une plaque a été installé en sa mémoire et une allée portant également son nom a été inaugurée dans le square du Serment-de-Koufra (14e) le 11 janvier 2019.

A noter que les Parisiens souhaitant rendre hommage aux victimes pourront se recueillir à proximité des lieux.