Les gilets jaunes font annuler le concert du groupe Sum 41 après une explosion

Fausse alerte. Le groupe de punk rock canadien a annoncé, samedi 18 janvier sur son compte Instagram, l'annulation de son concert parisien qui devait se tenir le soir même. La raison avancée par Sum 41 : «un engin explosif a détonné juste devant la porte de la salle de concert» Les Etoiles dans le Xe arrondissement.

«Nous sommes dans l'incapacité de garantir la sécurité de nos fans», a ainsi expliqué le groupe, tout en précisant que l'incident n'avait fait aucun blessé.

Une publication très vite supprimée puisque cette version des faits a très vite été temporisée par le gérant de la salle. Contacté par FranceInfo, Vincent Le Gall évoque quant à lui un simple «pétard» lancé par des «gilets jaunes». La rue étant petite, son explosion a «résonné».

«On a discuté pendant trois heures avec eux, mais ils n'ont pas voulu faire le concert», a précisé Vincent Le Gall.

Vers 19 heures, le groupe a publié un nouveau et très court message sur Instagram, Facebook et Twitter, précisant que le concert était annulé et que tous les billets seront «remboursés».

La veille, le groupe canadien s'était produit au Zénith de La Villette à Paris.