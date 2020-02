Paris : Johnny Hallyday aura bientôt une esplanade à son nom dans le 12e

La municipalité parisienne avait fait part de son souhait de renommer un lieu de la capitale en hommage à Johnny Hallyday. Ce sera bientôt chose faite, dans le 12e, en 2020.

Si le principe était acté depuis deux ans et la mort du chanteur le 5 décembre 2017, le choix de l'emplacement a été dévoilé ce lundi 20 janvier, par Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris.

Et c'est un site symbolique qui a été choisi, puisque c'est l'esplanade située au pied des escaliers de l'AccorHotels Arena (12e) – qui ne porte pour l'instant aucun nom – qui sera bientôt baptisée «esplanade Johnny Hallyday».

«Un emplacement naturel»

Un voeu en ce sens doit encore être voté par les élus parisiens – réunis en conseil de Paris le 3 février prochain – pour que cette décision soit validée, mais nul doute que ces derniers entérinent cette décision, sachant que l'artiste a donné plus d'une centaine de concerts à Bercy dans sa carrière.

«Fier que le parvis devant l'AccorHotels Arena devienne l'esplanade Johnny Hallyday», s'est félicité Emmanuel Grégoire, qui a d'ailleurs souligné qu'il s'agissait d'«un emplacement naturel en raison de l'histoire intime qui s'est nouée entre lui et cette salle où il s'est produit 101 fois».

«Les Parisiens ont toujours suivi son parcours avec passion et ferveur, l’applaudissant dans les salles de concert les plus intimes comme dans les plus grands espaces de la capitale, à l’image du Champ-de-Mars. Les concerts qu’il a donnés dans la capitale restent parmi les plus mémorables de ses nombreuses tournées», a aussi communiqué la municipalité parisienne.

Les fans de Johnny sont également nombreux à s'être déjà réjouis de cette nouvelle sur les réseaux sociaux, alors que le Palais Omnisports de Bercy – nom de la salle de concert à l'époque – avait accueilli plusieurs concerts mythiques du «Boss».

Un musée en réflexion ?

En parallèle, Laeticia Hallyday avait fait savoir qu'elle «adorerait» qu'il y ait un musée dédié à la carrière de Johnny. «Et si Paris lui consacrait un lieu pour que les fans puissent aller écouter sa musique, voir et toucher des choses ?», s'était-elle interrogée, assurant qu'elle avait assez de «contenu» pour imaginer ce lieu. Une offre que la municipalité parisienne avait accueilli positivement.