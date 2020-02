Seine-Saint-Denis : un centre d'hébergement «de stabilisation» inauguré à Stains

Un centre d'hébergement dit «de stabilisation» – qui accueillera des familles actuellement logées dans des bidonvilles de la région – doit être inauguré ce lundi 3 février à Stains (93). Il devra servir de tremplin vers l'obtention d'un logement stable.

Appelé «centre du Mesnil», pour «Mission expérimentale de suivi novateur et d’insertion par le logement», cet établissement a été imaginé par la préfecture de Paris et d'Ile-de-France pour apporter une réponse concrète à la présence dans la région, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, de familles installées dans des campements de fortune.

Situé à Stains (93) et installé dans un bâtiment construit spécifiquement à cet effet, il sera géré par l’association «Les enfants du canal» et permettra à 30 familles – auparavant logées dans ces bidonvilles et autres campements illicites au sein même de la ville de Stains – de jouir d'une solution d'hébergement temporaire, avant de déménager vers un logement pérenne.

Là, ils pourront donc «se poser» et «se stabiliser», le temps – selon la préfecture – d'être entourées dans leurs démarches administratives et d’être accompagnées vers leur insertion dans la société française. Ils obtiendront alors un accompagnement socio-économique, dans l'objectif de «faciliter leur accès à un emploi et un logement durable».

Concrètement, le programme comporte plusieurs volets : un accompagnement social renforcé (ouverture des droits...), un apprentissage varié (français, citoyenneté, vie quotidienne), des démarches vers l’emploi (chantier d’insertion, emploi aidé, lien avec les acteurs locaux…) et de sortie vers le logement (intermédiation locative…).

Par ailleurs, des activités diverses et variées, en lien avec la vie associative locale, seront également proposées aux futurs habitants du centre. Ils pourront notamment prendre part à l'entretien des jardins familiaux qui bordent le terrain, ou s'investir dans l'une ou l'autre des structures locales qui oeuvrent pour la ville.

Ouvert pour l'instant aux familles déjà installées à Stains (93), le centre du Mesnil – financé par les collectivités territoriales et par l'Etat dans le cadre d'un plan régional 2019-2022 – sera ensuite voué à accueillir des familles venues de toute l'Ile-de-France.