Le rappeur Lomepal lève le voile sur une initiative créée avec des amis pour venir en aide aux sans-abri

Le rappeur Lomepal a détaillé sur les réseaux sociaux l'initiative qu'il a créée avec un groupe d'amis, dans le but de venir en aide aux personnes sans-abri à Paris. Un projet baptisé «Lundi Simple».

Depuis plus d'un an, Lomepal, de son vrai nom Antoine Valentinelli, postait des stories mystérieuses sur Instagram tous les lundis, sans jamais donner plus de détails à ses fans. C'est désormais chose faite, alors que le rappeur parisien a expliqué, sur le compte Instagram baptisé «Lundi Simple», cette initiative qu'il qualifie de «maraude simple et sans prétention le premier jour de la semaine».

«Pour être plus clair, on cuisine des repas qu'on met dans des barquettes, on ramène chacun des affaires qui peuvent servir et on descend proposer ça aux gens qui dorment dans la rue», poursuit-il. Un projet porté par Lomepal mais également par «une bande de 15 potes», qui s'organisent chaque semaine pour venir en aide aux plus démunis, en fonction des disponiblités de chacun.

Loin de vouloir créer une campagne de communication autour du projet, Lomepal a néanmoins encouragé ses abonnés à mobiliser leurs amis, en insistant sur quelques règles : «Lundi simple n'a ni hiérarchie ni modèle, chaque groupe peut le faire à sa manière. On demande juste aux gens qui rejoignent ce mouvement de respecter quelques règles d'éthique qui nous semblent importantes [...]».

«Lundi simple n'est pas une association»

Dans les multiples stories Instagram enregistrées sur le compte de «Lundi Simple», il est notamment indiqué : «Lundi Simple n'est pas une association, c'est un mouvement basé sur l'indépendance et l'autofinancement , chaque groupe d'amis s'organise tout seul pour se financer».

Suivi par plus d'un million d'abonnés, Lomepal a publié une vidéo dans laquelle il se réjouit de l'engouement provoqué par l'initiative, et a conclu en déclarant : «On ne sauvera jamais le monde mais si on peut adoucir certaines choses, ce sera très bien».