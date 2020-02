Enlèvement et meurtre de Vanille : la fillette tuée par sa mère le jour de son anniversaire

La mère de la petite fille de 1 an, Vanille, retrouvée morte dimanche dans un conteneur à vêtements, était toujours en garde à vue lundi midi.

Eric Bouillard, procureur de la République d'Angers, a donné une conférence de presse au sujet de la mort de la fillette.

«L'autopsie confirme le décès de Vanille dans un délai conforme a ce que nous indique la mère, par un procédé d'étouffement, ce que la maman avait décrit aux enquêteurs», a-t-il déclaré.

Selon le procureur de la République d'Angers, il n'y a «absolument pas» eu de négligence de la part des services de l'aide à l'enfance. Il assure que ces services avaient noté «un comportement meilleur» de la part de la mère de la fillette. «Nul ne pouvait prédire une telle issue», dit-il de ce crime «imparable». «Il n'y a pas eu d'erreur, ni de suivie, ni d'interprétation» des services.

La garde à vue de la mère de la petite Vanille prendra fin demain matin, a précisé le procureur de la République d'Angers. A l'issue de cette dernière, elle sera présentée à un magistrat instructeur qui sera saisi de qualification criminelle d'homicide volontaire aggravée.

Parmi ces circonstances aggravante, Eric Bouillard indique que les faits ont été prémédités. "Le mobile du passage à l'acte (...) semble être lié à son départ du centre maternel. Départ qui lui a été annoncé le 3 décembre 2019. Jour à partir duquel elle a décidé (...) de donner la mort à son enfant.» Le procureur de la République d'Angers indique par ailleurs que le meurtre de la fillette est survenu vendredi, jour de son anniversaire.

Le dispositif «Alerte enlèvement» avait été déclenché samedi soir après son enlèvement vendredi en fin d'après-midi par sa mère Nathalie Stephan, qui a depuis reconnu l'avoir tuée.

«La maman nous a confirmé avoir donné la mort à son enfant vendredi avant même l'heure à laquelle elle devait la remettre à la référente de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), les médecins légistes sont arrivés sur place et ont retrouvé le corps», a déclaré Eric Bouillard, précisant que la garde à vue se poursuivait pour «meurtre sur mineur par ascendant».

La mère avait été retrouvée tôt ce dimanche 9 février dans un hôtel à Nantes, sans sa fille.

Selon le procureur, qui s'est exprimé devant la presse, Nathalie Stephan, 39 ans, qui souffre de troubles psychiatriques et suit un traitement, a évoqué lors de sa garde à vue «un étouffement ou une strangulation», ce qui n'a pas encore été confirmé par le médecin légiste.

«Elle a fourni très peu d'explications à son geste. Après une longue mise en confiance avec les enquêteurs, elle a accepté de leur dire où se trouvait le corps et les a conduits à cet endroit», a-t-il ajouté, précisant qu'il était mis fin au dispositif d'alerte enlèvement déclenché samedi soir.

«Le moment où la maman a donné la mort à son enfant, elle le situe à vendredi. Vendredi en tout début d'après midi elle est effectivement encore accompagnée de son enfant et à partir du milieu d'après-midi, elle ne l'est plus», a précisé le procureur, qui s'appuie sur les dispositifs de vidéo-surveillance.

Mme Stephan était hébergée depuis un an dans le centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées. Sa fillette avait été confiée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et placée dans une famille d'accueil par le juge des enfants, mais elle pouvait continuer à voir sa mère régulièrement pendant un temps donné durant la semaine.

La mère avait quitté le foyer vendredi à 11H00 et aurait dû ramener sa fille à 17H30 à sa référente de l'aide sociale à l'enfance.