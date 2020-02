Bac 2021 : le déroulement du «Grand oral» enfin dévoilé

L'examen tant redouté. La réforme du baccalauréat prévoit une nouvelle série d’épreuves, dont le fameux «grand oral», dont le gouvernement a dévoilé le contenu. L'exercice sera divisé en trois temps, où l’élève sera jugé sur ses qualités oratoires et sa capacité à argumenter.

Il durera vingt minutes. Pendant l’année, le candidat aura préparé en classe deux questions portant sur ses enseignements de spécialité. Au début de l’épreuve, le jury, composé de deux professeurs, choisira l’une des deux questions, et le candidat aura vingt minutes de préparation pour rassembler ses idées et créer un support (schéma, carte, graphique etc.) à donner au jury. Ce support ne sera pas pris en compte dans la note finale. L’élève aura alors cinq minutes pour présenter, debout et sans note, le fruit de sa réflexion, et expliquer pourquoi il a choisi de travailler sur ce sujet. Le jury évaluera la qualité de l’argumentation et de la prise de parole.

Dans un deuxième temps, les professeurs poseront des questions pendant dix minutes pour demander davantage d’explications au candidat, afin d’approfondir la réflexion. Enfin, en dernier lieu, l'élève et le jury échangeront pendant cinq minutes sur son projet de poursuite d’études et/ou professionnel, afin d’évaluer sa motivation.

Au total, l’oral sera noté sur 20 et aura un coefficient 10. Dans une interview pour 20 minutes, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer assume ce choix : «affecter un gros coefficient à cette épreuve, c’est envoyer un message à tout le système scolaire sur l’importance de la prise de parole en public.»

Alors que les inquiétudes émergent sur la manière de préparer lycéens, pour qu'il réussissent au mieux cet oral, le ministre se veut rassurant : «Cette épreuve n'est pas conçue pour faire échouer les élèves. Les deux derniers mois (mai et juin) seront particulièrement mis à profit pour s’y préparer. (...) Et préparer les élèves à cette épreuve est une manière de les aider à acquérir des compétences orales qui leur seront utiles lors de leurs études et de leur vie professionnelle.»

Cette annonce intervient après la tenue des premières épreuves du bac pour les élèves de première, qui se sont déroulées dans un climat plutôt tendu. Les professeurs dénoncent une réforme inégalitaire et bâclée, et les lycéens estiment quant à eux être mal préparés pour les nouvelles épreuves.