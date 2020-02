Démon du Médoc, cheval de course retrouvé mort et mutilé

Il s'appelait Démon du Médoc et les amateurs de courses hippiques ne pourront plus l'admirer. Ce trotteur de sept ans a été retrouvé mort et mutilé, samedi 15 février, au centre d'entraînement du Girouard, près des Sables-d'Olonne (Vendée).

C'est le fils de Philippe Boutin, propriétaire du cheval, qui a découvert l'animal sans vie. Enveloppé dans sa couverture de protection, il ne présentait pas de marques apparentes de violence, exceptée une oreille manquante, sectionnée au ras du crâne.

Une mutilation qui a peu de chance d'être l'oeuvre d'un autre animal selon les informations de Ouest-France. C'est pourquoi Philippe Boutin a porté plainte auprès de la gendarmerie. Un vétérinaire a également été dépêché sur les lieux, afin d'examiner la dépouille du cheval.

Le parquet des Sables-d'Olonne a été saisi et une autopsie devrait avoir lieu prochainement afin de déterminer les causes du décès.

La mort de ce trotteur est d'autant plus mystérieuse qu'un événement similaire s'est produit seulement quelques jours auparavant. Mercredi 12 février, un autre cheval, Gold des Luthiers, a été retrouvé inanimé dans son box du lycée agricole de Château-Salins, en Moselle.

Il présentait les traces d'un grand coup sur la tête mais, surtout, l'une de ses oreilles avait été coupée.