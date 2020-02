Sur Twitter, des internautes ne comprennent pas la différence de traitement entre Mila et Koba LaD

Des internautes dressent un parallèle risqué entre les affaires Mila et Koba LaD ayant récemment agité les réseaux sociaux. La polémique enfle.

Sur Twitter, nombreux (au point de replacer le hashtag Mila dans les tendances du réseau social) s'étonnent que la lycéenne de 16 ans, rendue tristement célèbre pour ses propos insultants contre l'islam tenus sur Instagram le 18 janvier dernier, a pu s'exprimer publiquement et défendre son point de vue dans une récente émission télévisée.

A rebours, ils s'émeuvent de voir le rappeur déprogrammé par plusieurs festivals suite à sa dernière sortie dans laquelle il relaie son approbation d'un infanticide homophobe. Certains vont même jusqu'à parler d'une prétendue entrave à la liberté d'expression.

A leurs yeux, il y aurait donc deux poids, deux mesures, dans deux controverses pourtant difficilement comparables. Ils évoquent une différence de traitement, alors même qu'aucune enquête n'a pour l'heure été ouverte contre Koba LaD. Et que la justice française a donné raison à Mila.

La france ce pays de merde... l’autre pute de mila qui insulte les musulmans on l’invite a la tele limite en mode star et la koba il a dis un bail sur les pd c bon on dirait c la fin du monde wsh c plus grave l’affaire mila que d’avoir mal parler des pd

