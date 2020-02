Municipales à Paris : qui sont les candidats pour le 12e arrondissement ?

Si les Parisiens connaissent bien les candidats à la mairie de Paris, peu d'entre eux sont capables de donner le nom de leur maire d'arrondissement. Pour s'y retrouver en vue des municipales, voici la liste des candidats de chaque parti pour le 12e arrondissement de Paris.

«PARIS EN COMMUN» (ANNE HIDALGO)

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, chargé des finances.

«engagés pour sauver PARIS» (Rachida dati)

Valérie Montandon, élue au conseil de Paris, vice-présidente du groupe Les Républicains et Indépendants (LRI) au conseil régional.

«l'écologie pour PARIS» (David Belliard)

Emmanuelle Pierre-Marie, élue à l'égalité homme/femme et à la lutte contre les discriminations dans le 12e, sociologue.

«PARIS Ensemble» (Agnès Buzyn)

Sandrine Mazetier, ancienne députée de la 8e circonscription de Paris (12e et 20e arrondissements) et ex vice-présidente de l'Assemblée nationale (2012-2017).

«Le Nouveau Paris» (cédric villani)

Patrick Rebourg, restaurateur, chef de file de Cédric Villani dans le 12e.

«Décidons paris» (Danielle Simonnet)

Clément Bony, architecte.