Municipales à Paris : qui sont les candidats pour le 14e arrondissement ?

Si les Parisiens connaissent bien les candidats à la mairie de Paris, peu d'entre eux sont capables de donner le nom de leur maire d'arrondissement. Pour s'y retrouver en vue des municipales, voici la liste des candidats de chaque parti pour le 14e arrondissement de Paris.

«PARIS EN COMMUN» (ANNE HIDALGO)

Carine Petit, maire sortante du 14e arrondissement.

«engagés pour sauver PARIS» (Rachida dati)

Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du groupe Les Républicains au conseil de Paris, conseillère LR de Paris élue dans le 14e, ancienne Secrétaire générale adjointe de l'Élysée sous la seconde présidence de Jacques Chirac.

«l'écologie pour PARIS» (David Belliard)

Florentin Letissier, maire adjoint chargé de l’environnement et de l’économie sociale et solidaire à la mairie du 14e arrondissement, enseignant de sciences économiques et sociales.

«PARIS Ensemble» (Agnès Buzyn)

Éric Azière, président du groupe UDI-Modem au conseil de Paris, conseiller UDI de Paris élu dans le 14e.

«Le Nouveau Paris» (cédric villani)

Cédric Villani, candidat dissident LREM à la mairie de Paris, député de l'Essonne.

«Décidons paris» (Danielle Simonnet)

Lamya Essemlali, présidente de l'association Sea Shepherd France.