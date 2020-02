Municipales à Paris : les 5 principales mesures de la candidate LR, Rachida Dati

Une police municipale armée avec des antennes dans chaque arrondissement, triplement du nombre de caméras, davantage de pouvoirs des maires d'arrondissement... La candidate LR Rachida Dati a exposé les principaux points de son programme dans les colonnes du Parisien.

SECURITÉ

En matière de sécurité, Rachida Dati propose une police municipale de 3.400 agents «avec armes létales, gilets pare-balles et flotte de véhicules sérigraphiés, équipés de sirène et de gyrophare», avec des policiers municipaux affectés dans chaque arrondissement, lesquels auront chacun un adjoint à la sécurité.

Son programme prévoit également une antenne de police municipale dans chaque arrondissement avec un centre de supervision de la vidéoprotection, dont elle veut porter le parc à 4.000 caméras, contre 1.360 actuellement.

«Je mettrai en place une ligne téléphonique directe pour tous les habitants, afin qu'ils puissent contacter leurs agents», a-t-elle précisé, en faisant valoir un «dispositif qui intégrera aussi un adjoint aux victimes dans chaque arrondissement».

PROPRETÉ

La candidate LR prévoit également de «développer la mécanisation des tâches, généraliser des outils modernes, comme des poubelles "compactantes" qui ne débordent pas quand elles sont pleines» ou des «aspirateurs, des nettoyeurs à air».

Comme Cédric Villani, elle prône auusi l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, l'actuelle maire du 7e arrondissement souhaite donner davantage de pouvoir aux maires d'arrondissement, qui auraient notamment «en charge une partie de la propreté, la voirie».

TRANSPORTS

L'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy dit «travailler à un schéma de mobilité avec des experts avec comme priorité la fluidité» et entend «sanctuariser les trottoirs pour les piétons».

A propos d'une éventuelle réouverture des voies sur berge à la circulation automobile, elle laisse les Parisiens trancher «à l'issue de la concertation sur le schéma de mobilité», mais est favorable à la «sanctuarisation des trottoirs pour les piétons».

Quant à l'interdiction du diesel, elle ne retient pas de date précise comme par exemple 2024. Mais il faudra «un jour y arriver» puisque c'est «le sens de l'histoire».

FISCALITÉ

Côté fiscalité, Rachida Dati souhaite lancer un audit sur la totalité des finances de la Ville et remettre à plat tous les marchés publics, ainsi qu'un inventaire des actifs non financiers afin de céder certains d'entre eux pour «réduire la dette».

«Je n'augmente pas les impôts pendant la mandature et même pas les impôts indirects», a-t-elle promis, en disant vouloir diminuer «fortement tous les tarifs municipaux liés aux familles et aux personnes âgées». «Par exemple, le tarif maximal pour la cantine qui est actuellement de 7 euros, je le baisse à 3,50 euros», a-t-elle assuré.

LOGEMENT

Sur la question du logement enfin, la candidate LR loue «une politique du logement équilibrée sur tout le territoire». Elle souhaite changer les critères d'attribution des logements sociaux «afin de favoriser les personnes habitant déjà Paris».

Comme l'a annoncé Agnès Buzyn, Rachida Dati souhaite «réserver des logements pour le personnel soignant» mais aussi pour les forces de sécurité, les militaires, les gardiens et gardiennes partant à la retraite, et tous ceux qui prennent soin des Parisiennes et des Parisiens», s'est-elle engagée.