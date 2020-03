Isère : des gendarmes tirent dans les pneus d'un véhicule pour le stopper après 220 km de course-poursuite

Des gendarmes isérois ont été contraints de tirer dans les pneus d’un véhicule pour le stopper après...220km de course-poursuite.

Tout a commencé à Saint-Marcellin ce vendredi 26 février, après que le conducteur, âgé de 26 ans, a refusé de se soumettre au contrôle des gendarmes, rapporte Le Dauphiné.

A bord de son fourgon utilitaire l’homme a poursuivi sa route vers Grenoble, puis Lyon via l’A48 en tentant de semer les forces de l’ordre. Il a ensuite fait demi-tour et s’est dirigé jusque dans la Drôme, avant de se faire rattraper entre Romans-sur-Isère et Valence par les gendarmes, qui ont dû tirer sur les pneus du véhicule pour l’arrêter.

Son fourgon a été immobilisé sur une aire à Alixan (Drôme). Le conducteur, qui n'était pas titulaire du permis de conduire, a quant à lui été soumis à un dépistage. Il aurait été contrôlé positif aux produits stupéfiants, précise le site du quotidien régional. L’homme a été placé en garde à vue.