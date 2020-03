Coronavirus : une candidate de Koh Lanta, infirmière, interpelle Emmanuel Macron sur Instagram

Inès, une des candidates de Koh Lanta - que l'on peut retrouver chaque vendredi soir sur TF1 dans «L'île des Héros»- a partagé sa colère sur les réseaux sociaux face au manque de matériels et d'équipements de protection alloués aux soignants.

L'aventurière qui travaille en tant qu'infirmière à Paris a interpellé le président Emmanuel Macron ainsi que le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch.

Dans une story Instagram, la jeune femme a écrit un message pour montrer et dénoncer les conditions de travail du personnel soignant en pleine épidémie de coronavirus.

«Voilà comment nous avons encore travaillé cette nuit. Vous avez devant vous les conditions dans lesquelles nous travaillons, où nous avons que des patients positifs au COVID-19. Nous n'avons plus de sur-blouse, alors on prend des pantalons jetables pour se camoufler en mettant du sparadrap aux poignets pour bien fermer les manches, et plus de sur-chaussures donc on met des charlottes aux chaussures tranquillement», a-t-elle écrit en montrant des images de sa tenue rafistolée.

«Merci Emmanuel Macron. Merci Martin Hirsh (Sic)», a-t-elle conclu avec ironie.

Depuis plusieurs jours, et alors que la France est confrontée à l'épidémie virulente de coronavirus, de nombreux soignants alertent sur le manque de matériels - masques, surblouse notamment - auxquels ils sont confrontés.