Deux oursons noirs sont nés au Parc Animalier de Sainte-Croix (Moselle) en février dernier, une première pour le parc et pour la région Grand Est.

Willow, l’une des femelles du groupe d’ours noirs, a donné naissance à deux petites femelles, Dakota et Carolina, vient-on d'apprendre. Les deux oursons et leur mère sont restés à l’écart du groupe pendant près de deux mois, dans un espace dédié.

À la naissance, les bébés étaient très fragiles et ne pesaient que 300 grammes. Une caméra de surveillance a permis d’immortaliser leur naissance et leurs premiers jours.

Le 3 avril dernier, l’équipe du parc a pu effectuer un examen médical complet : les deux oursons de 2 mois étaient en parfaite santé. Ils pèsent désormais quatre kilos chacun. Les soigneurs du Parc Animalier n'auront pas d'autre contact avec les oursons, pour préserver leur instinct sauvage.

Ils resteront encore auprès de leur mère pendant les prochains mois, avant de retourner avec le reste du groupe d’ours, dans des plaines qu’ils partagent avec des coyotes, entre la fin de l’année et le printemps 2021. «Les ours étant des animaux sociables et joueurs, la naissance de petits favorisera le bien-être du groupe et son enrichissement quotidien», se réjouit le Parc dans un communiqué.