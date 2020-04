188 kg de cannabis saisis près de Valenciennes

La crise sanitaire a fortement impacté le trafic de drogue et notamment la route du cannabis montant du Maroc via l'Espagne. Mais elle ne l'a pas totalement tari. Pour preuve, la saisie vendredi dernier de 188 kg de cannabis sur l'autoroute A2, au niveau de Marly (Nord), en provenance d'Espagne.

C'est sur une information de l'Ofast, l'Office anti-stupéfiants, que la PJ de Lille a mis ses équipes en alerte, ce 24 avril. Sur l'autoroute A1 au nord de Paris, un véhicule utilitaire suspect immatriculé en Espagne était en train de remonter en direction du nord de l'Europe.

Les policiers de la BRI de Lille et de l'antenne Ofast ont quadrillé rapidement les axes autoroutiers et repèrent l'objectif. Un ralentissement a permis d'intercepter la cible en toute sécurité et une cargaison des plus intéressantes : le coffre était rempli de cartons estampillés «Fedex», certains contenant des produits ménagers, mais d'autres ont révélé un chargement illégal : au total, les policiers ont saisi 158 kg d'herbe de cannabis et 30 kg de résine de cannabis.

«Cette saisie prouve que la route du cannabis fonctionne encore, même s'il est plus compliqué de faire remonter les produits stupéfiants depuis le début du confinement», a expliqué à CNews le commissaire Romuald Muller, directeur interrégional de la PJ de Lille. «Elle démontre aussi l'ingéniosité dont sont capables les trafiquants pour faire passer tant bien que mal la drogue.»

Au volant du véhicule de location, un chauffeur de nationalité allemande, âgé de 43 ans. Inconnu de la police française, il figurait en revanche dans les fichiers de celle de son pays, notamment pour des affaires de stupéfiants. Déféré au parquet de Valenciennes, il doit être jugé en comparution immédiate le 8 juillet, après une demande de report de ses avocats.

Il attend son audience en détention provisoire.