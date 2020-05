Focus sur la formation management des risques HSE

Au sein d'une entreprise les risques professionnels sont très nombreux. Afin de les appréhender pour le mieux, une formation management des risques HSE est essentielle. De l'hygiène à la sécurité, elle permet aux futurs risk managers d'acquérir les compétences nécessaires à leurs missions.

Publi-rédactionnel

Quid du métier de manager des risques HSE ?

Le manager HSE (Hygiène Sécurité Environnement) ou hygiéniste du travail et de l'environnement joue un rôle essentiel au sein d'une entreprise. C'est à lui que revient la tâche d'évaluer, mais aussi de prévenir et de gérer les dangers inhérents à l'environnement de travail. De la sécurité sanitaire à l'analyse des risques financiers, en passant par la gestion des situations d'urgence, nombre de missions lui incombent. Pour mener à bien son travail, le risk manager doit disposer de compétences qui relèvent aussi bien du management que du juridique. Afin de les maîtriser parfaitement et diriger de manière opérationnelle une démarche de management des risques, il est impératif de suivre une formation management des risques.

Comment devenir manager des risques HSE ?

La formation destinée à instruire les futurs risk managers est accessible aux salariés, aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux étudiants titulaires d'un Bac+3 technique ou scientifique. Elle se déroule sur deux années et met l'accent sur la mise en situation professionnelle. L'apprenant passe ainsi deux semaines en entreprise et une semaine en formation. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la formation est accessible gratuitement et rémunérée. Au terme de la formation, l'apprenant dispose d'un titre reconnu de niveau 7 par l'État. Très appréciée des employeurs, la formation management des risques HSE offre de nombreux débouchés professionnels requérant un niveau bac+5 : ingénieur territorial spécialisé dans la prévention et gestion des risques, consultant en bureau d'études, etc.

Une formation qui prépare idéalement au métier de manager des risques HSE

La formation management des risques HSE s'inscrit de plain-pied dans la filière QSE. Celle-ci a pour ambition de former des professionnels dans les différents secteurs du génie des procédés. Des enseignements spécifiques sont dispensés dans le domaine de la maîtrise des risques ou de la minimisation des pollutions. Pour préparer les risk managers aux enjeux de leur métier, la formation management des risques HSE repose sur un programme complet. Parmi les points développés, citons notamment :

le contrôle de qualité ;

l'analyse des risques en entreprise ;

la gestion des crises et des situations urgentes ;

les approches institutionnelles et réglementaires.

La formation management des risques HSE prépare de manière optimale les futurs risk managers. Elles ouvrent l'accès à divers emplois de niveau bac+5 dans le domaine de la gestion des risques.