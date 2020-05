Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du dimanche 10 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

pluie-inondation : la Gironde et les Landes placés en vigilance rouge, 25 départements en vigilance orange

La Gironde et les Landes ont été placées en vigilance rouge dimanche par Météo France en raison de fortes pluies attendues dans la nuit ainsi que lundi matin.

Dans le Sud-Ouest, «c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur domaine géographique assez étendu qui font de cet événement un événement exceptionnel. Les quantités prévues en 24/48 heures pourraient avoisiner par endroits les valeurs centennales», selon l'organisme de prévision météorologique.

Par ailleurs, la vigilance orange pour pluie-inondation est maintenue sur la Charente-Maritime, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret, auxquels se sont ajoutés six départements : Aube, Haute-Marne, Vosges, Yonne, Côte d'Or et Haute-Saône.

Une partie de ces départements est aussi en vigilance orange crues (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées), ainsi que la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Quant aux départements d'Ile-de-France, ils sont tous en vigilance orange pour pluie-inondation et orages.

Les sapeurs-pompiers de Paris appellent à «surveiller la montée des eaux» et «limiter ses déplacements».

Ligue 1 : L’OM dément une possible vente du club

L’OM aux mains d’un richissime Saoudien ? Ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé sur un possible rachat du club olympien par Al-Walid Ben Talal, membre de la famille royale saoudienne. La somme de 250 millions d’euros a même été évoquée. Mais il s’agirait uniquement de «fake news» selon l’entourage de Frank McCourt, joint par La Provence.

Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille, arrivé à la tête de la formation phocéenne en 2016 pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros, s’est même étonné de ces bruits provenant d’Italie avant d’être repris par différents médias français et étrangers, où la vente y était qualifiée de «très avancée», même si la propriété du stade Vélodrome était décrit comme un frein aux négociations.

Francis Ngannou a mis K-O Jairzinho Rozenstruik en moins de 20 secondes

17 secondes chrono en main. Francis Ngannou n’a pas traîné, dans la nuit de samedi à dimanche, pour mettre K-O son adversaire Jairzinho Rozenstruik, terrassé en moins de 20 secondes lors de l’UFC 249.

Il a suffi d’un puissant crochet gauche à Ngannou pour envoyer à terre le Surinamais complétement sonné. Il a même eu besoin de longues secondes pour retrouver ses esprits après avoir reçu les coups du Franco-camerounais, qui a fait honneur à son surnom de «The Predator» avec ce 11e K-O en 15 victoires (pour trois défaites).

Calling out Francis Ngannou is probably a bad idea. #UFC249 pic.twitter.com/P49DrwH8rh — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 10, 2020

Cette victoire éclair a été saluée par Mike Tyson en personne. L’ancien boxeur américain a qualifié Francis Ngannou de «retentissant» et «vicieux». Il voit surtout en l’actuel n°2 des poids lourds le «futur champion» de la catégorie.