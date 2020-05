Pluies-inondations : levée de l'alerte rouge sur les Landes

La vigilance rouge pluies-inondations a été levée lundi en fin de matinée sur les Landes par Météo-France qui a rétrogradé à 18 le nombre de départements placés en vigilance orange.

Après la Gironde en milieu de matinée, le département voisin des Landes n'est plus à midi placé en vigilance rouge. Les deux départements de la façade atlantique avaient été placés en alerte maximale dans la nuit de dimanche à lundi en raison de pluies exceptionnelles qui ont entraîné des centaines d'interventions des pompiers sans faire de victimes.

L'événement pluvieux est encore assez actif au sud de la Garonne avec des bandes de précipitations modérées sur le sud de la Gironde, les Landes et en bordure des Pyrénées. Sur les dernières 24 heures, les cumuls de pluie ont la plupart du temps dépassé les 100 mm sur de nombreux départements, note Météo-France.

Le second axe pluvieux qui s'étire de la Vendée, au Centre à la Bourgogne et au Nord-Est perd de son activité dans sa partie ouest. Les précipitations se sont arrêtées sur la région Ile-de-France, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines (78) et l'Essonne (91) ne sont plus placés en vigilance orange, de même que la Vendée et la Charente-Maritime. Désormais 18 départements sont placés en vigilance orange, contre 26 en milieu de matinée.

L'événement pluvieux va se poursuivre ces prochaines heures, avec une activité principale du sud des Landes au pourtour pyrénéen et au sud-ouest du Massif central, les pluies s'attardant sur ce dernier secteur.

Ainsi, sur l'ensemble de l'épisode pluvieux amorcé dimanche matin, les cumuls atteindront 140 à 160 mm localement sur le sud de la Gironde et le nord des Landes, représentant un à deux mois de précipitations en moins de 36h, précise Météo-France. Ailleurs, les pluies perdent progressivement de leur intensité même si des averses orageuses peuvent survenir localement.

En Gironde, les pompiers ont réalisé plus de 500 interventions sur 136 communes, la plupart concernant des locaux inondés, a indiqué la préfecture. Quelque 46 personnes ont été mises en sécurité suite à la montée des eaux mais "aucune victime n’est à déplorer", a-t-elle précisé dans un communiqué.

30 à 40 centimètres d'eau, du jamais vu

Dans le sud du département, le village d'Origne s'est retrouvé "sous 30 à 40 centimètres d'eau, du jamais vu", a dit à l'AFP le maire Vincent Dedieu. "On a commencé par un orage de très gros grêlons puis deux heures de très fortes pluies non-stop. Ce ne sont pas les ruisseaux qui ont débordé, c’est l’abondance d’eau qui s’est déversée dans le village. On pensait ne voir ça qu’à la télé, pas ici", a-t-il dit à l'AFP.

Un total de 89 routes départementales sont impactées sur le réseau secondaire dont 21 sont actuellement barrées par des chutes d'arbres ou débordements d'eau, tandis que dans les Landes voisines, 30 routes sont barrées et 12 sous surveillance. En Charente-Maritime, les pompiers ont reçu 200 appels en quelques heures et réalisé 118 interventions.

Plus que la violence des précipitations, c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur extension géographique qui font le caractère exceptionnel de l'événement pluvieux, expliquait Météo-France.