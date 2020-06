Municipales : Anne Hidalgo largement favorite au second tour selon un sondage

La liste d'Anne Hidalgo et des écologistes de David Belliard arrive largement en tête des intentions de vote (44%) au second tour des municipales à Paris, devant celles de Rachida Dati (33%) et d'Agnès Buzyn (20%), selon un sondage Ifop-Fiducial publié dans le JDD.

Il s'agit du premier sondage pour Paris depuis le dépôt des listes le 2 juin en vue du second tour le 28 juin. Quelque 3 % des Parisiens interrogés choisissent de voter pour une «autre liste», que ce soit celle de Cédric Villani (ex-LREM) ou celle de Danielle Simonnet (LFI), selon cette enquête réalisée également pour Sud Radio.

Autre enseignement de cette étude : Anne Hidalgo (47 %) séduit davantage les électeurs macronistes de 2017 que la candidate LREM Agnès Buzyn (34 %).

La propreté première préoccupation

Parmi les sujets du quotidien les plus importants cités par les sondés, c'est la propreté qui arrive en tête (74% des habitants de la capitale la considèrent comme déterminante, +3 points par rapport à janvier), suivie de la sécurité des biens et des personnes (71%, +4 points) et de la lutte contre la pollution (65 %, - 1 point).

Une enquête Ifop menée avant le premier tour du 15 mars attribuait 41 % d'intentions de vote à une liste commune de la maire socialiste sortante Anne Hidalgo avec celle de David Belliard (EELV), 33 % à celle de Rachida Dati et 26 % à une éventuelle alliance entre Agnès Buzyn et Cédric Villani, qui n'a finalement jamais été scellée.

Enquête réalisée en ligne du 2 au 5 juin auprès de 974 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force au jour de la réalisation du sondage.

Retrouvez toute l'actualité des municipales ICI