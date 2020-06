Logement étudiant : découvrez où les prix sont les moins élevés à Paris

Alors que certains étudiants ont déjà commencé à chercher un logement en vue de la rentrée prochaine, le site LocService.fr, spécialisé dans la location entre particuliers, publie ce lundi 8 juin une étude sur les prix pratiqués à Paris et dans sa région.

La plate-forme a analysé plus de 13.000 demandes de locations d’étudiants réalisées sur les douze derniers mois en Ile-de-France. Il en ressort que la majorité des étudiants (55 %) recherche un studio/T1.

Voici les tarifs moyens pratiqués pour ce type de bien dans les arrondissements de la capitale et les principales villes universitaires franciliennes :

© LocService.fr

«Se loger à Paris coûte en moyenne 21% plus cher qu'en petite couronne et 43% de plus qu'en grande couronne. En comparaison avec les données de l'année dernière, à Paris, les studios ont augmenté de +1,37%, en petite couronne +1,38%, et +2% en grande couronne», pointe le communiqué.

Un graphique représente également le loyer moyen – charges comprises – pratiqué en Ile-de-France pour une chambre chez l'habitant, une chambre en colocation, une chambre en résidence étudiante privée et un studio :

© LocService.fr

Le budget moyen d'un étudiant pour se loger en Ile-de-France serait de 795 euros (charges comprises), d'après LocService.fr, mais varie fortement dans la région. Il atteint ainsi 880 euros dans la capitale.

A l'échelle régionale, le département des Hauts-de-Seine est le plus prisé des jeunes avec 12% des recherches, suivi du Val-de-Marne (10%) et de la Seine-St-Denis (7 %), d'après LocService.fr. Concernant les arrondissements préférés des étudiants, quatre se détachent selon cette étude : le 15e, le 13e, le 5e et le 11e, «qui concentrent 42 % des recherches de logement des étudiants».



© LocService.fr

