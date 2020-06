Le nombre de personnes tuées sur les routes a baissé de 15,6% en mai, mois de la première phase du déconfinement en France métropolitaine, selon les chiffres de la Sécurité routière publiés lundi.

205 personnes sont décédées sur les routes, soit 38 de moins qu'un an plus tôt (243). Les mois de mars et d'avril, pendant lesquels les Français étaient confinés, ont été marqués par une baisse spectaculaire avec 39,6% de personnes décédées en moins en mars et 55,8% en avril.