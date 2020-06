Machines à sous illégales : un vaste réseau criminel démantelé en Île-de-France

Soupçonnées d'avoir monté un système de jeux illégal, rayonnant dans le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis, l'Oise et l'Eure, 35 personnes ont été interpellées. Ces individus d'origine turco-kurde ont été arrêtés dans deux opérations menées les 16 et 23 juin.

Ils sont suspectés d'avoir placé des machines à sous dans plus de 80 établissements au nombre desquels des cafés, des salons de thé et même des salons de coiffure. Une équipe s'occupait de l'installation et de l'entretien des machines», explique à CNEWS une source proche du dossier. «Une autre se chargeait de sélectionner les commerçants visés et s'assurait de leur fidélité, y compris en utilisant la violence».

Une organisation criminelle très lucrative, puisqu'elle rapportait jusqu'à un million d'euros par an selon nos informations.

Au cours d'une vingtaine de perquisitions, les enquêteurs du Service central des courses et jeux ont saisi 25 machines à sous, 80.000 euros, plusieurs véhicules et une arme de poing. Les suspects sont âgés de 25 à 55 ans et quasiment tous connus de la police et de la justice.

Dans le cadre de l'enquête ouverte à l'automne 2019 par la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée de Paris, quatorze des personnes interpellées ont été mises en examen pour l'instant, pour installation et exploitation en bande organisée d'appareils de jeux interdits, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et pour certains, blanchiment et abus de biens sociaux.