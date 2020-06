Municipales 2020 : à égalité, des candidats ont été départagés grâce à leur âge

C'est ce que l'on pourrait appeler une prime à la vieillesse. Certains candidats sont arrivés à égalités à l'issue du second tour des municipales. Pour désigner le vainqueur, il a fallu se baser sur un critère bien précis : l'âge.

Et plus précisément la moyenne d'âge de chaque liste. Dans ce cas de figure, dans les villes de plus de 1.000 habitants, l'article 262 du code électoral prévoit en effet que la victoire est attribuée «à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée».

Cela a par exemple été le cas à Chassieu, dans le Rhône, où Jean-Jacques Selles l'a emporté alors qu'il a récolté le même nombre de voix que son adversaire, Sylvaine Coponat, à savoir 1.285.

#Rhône| Situation incroyable à #Chassieu. 1285 voix pour le maire sortant Jean-Jacques Sellès (DvD) et 1285 voix pour Sylvaine Coponat (DvD). Sellès vainqueur au critère d’âge #Municipales2020https://t.co/vUj6NAMh08 pic.twitter.com/3GEQs2nZOd — Le Progrès (@Le_Progres) June 28, 2020

Un scénario qu'il s'est également déroulé dans une autre commune du Rhône, le Val d'Oingt, les listes d'Alain Van der Ham et de Pascal Terrier ont obtenu le même score (674 voix), profitant au second, dont la liste affichait une moyenne d'âge de 51,4 ans (contre 50,2 ans pour son adversaire).

