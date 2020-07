Strasbourg : découvrez les 3 premières mesures de la nouvelle maire, Jeanne Barseghian

Elle est la première maire écologiste que connaît la ville de Strasbourg. Elue dimanche 28 juin, à l'issue du second tour des municipales, Jeanne Barseghian doit officiellement prendre ses fonctions samedi 4 juillet. Et sa première mesure entrera en vigueur dès ce jour-là.

En effet, l'écologiste a indiqué qu'elle commencerait par réorganiser l'espace de travail dès son investiture à la mairie de Strasbourg. Le bureau du maire, jusqu'ici installé au 9e étage, sera déplacé au 1er.

Jeanne Barseghian espère ainsi être plus accessible et plus proche de ses concitoyens, en rompant avec la verticalité du pouvoir. Cela va de pair avec son intention d'attribuer des délégations à un maximum de conseillers municipaux, y compris s'il faut pour cela les rémunérer en réduisant l'indemnisation des adjoints.

Sa deuxième mesure consistera à déclarer «l'état d'urgence climatique». Pendant sa campagne et après son élection, la nouvelle maire à expliquer que l'urgence environnementale serait prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques, quel que soit le domaine.

Par exemple, Jeanne Barseghian vise l'aménagement de la ville en vue de la canicule. Très minérale, Strasbourg n'est pas connue pour sa fraîcheur pendant l'été. Aussi, la nouvelle maire a imaginé un programme de végétalisation et de déminéralisation.

De grandes toiles d'ombrage ainsi que des plantes en pot seront installées de façon à ce que chaque Strasbourgeois ait un espace vert à sa portée. Les plantations d'arbres, qui auront lieu à l'automne, seront anticipées afin d'identifier les lieux adéquats.

Enfin, la troisième priorité de l'écologiste est d'encadrer la sortie de crise. Cela implique de soutenir l'économie locale mais aussi de préparer la rentrée scolaire.

Jeanne Barseghian prévoit un plan d'égalité éducative dont l'objectif est d'accompagner les enfants qui ont le plus souffert du confinement, mais aussi d'aider les écoles dans leur équipement au numérique.

