Tout savoir sur Laurence Tubiana, pressentie au ministère de l'Ecologie

Le grand public l'a découverte à l'occasion de la Convention citoyenne pour le climat, qu'elle a coprésidée. Laurence Tubiana, référence mondiale en matière d'environnement, est aujourd'hui pressentie pour entrer au gouvernement, sans doute à l'Ecologie. Peut-être même plus haut, son nom circulant parmi les potentiels successeurs d'Edouard Philippe à Matignon.

Ambassadrice des négociations de la COP21 en 2015

Elle est considérée comme la cheville ouvrière de l'Accord de Paris sur le climat, adopté en 2015 lors de la COP21 à Paris. Ce texte historique gravait dans le marbre l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C voire 1,5°C par rapport à l'époque pré-industrielle.

Nommée en 2014 ambassadrice de la France aux négociations climatiques par le président François Hollande sur proposition du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, Laurence Tubiana a parlementé de longs mois avec les représentants des pays du monde entier pour parvenir à mettre d'accord 195 pays (plus l'UE) sur un texte commun. Cette économiste et diplomate spécialiste des questions environnementales a ensuite assuré le suivi des engagements des Etats signataires jusqu'à la COP22 à Marrakech (Maroc) en novembre 2016.

Coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat

Pendant neuf mois, Laurence Tubiana, à la voix fluette et la chevelure blanche caractéristique, a accompagné les 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat, une innovation démocratique initiée par Emmanuel Macron en avril 2019 à la suite du Grand débat national et lancée en octobre 2019. La directrice de la prestigieuse Fondation européenne pour le climat, également professeure à Sciences Po Paris et à l'Université Columbia à New York, tenait en effet le rôle de coprésidente du comité de gouvernance chargé de piloter la Convention, au côté de Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova, proche du PS.

Les citoyens de la Convention ont rendu leurs propositions au gouvernement le 21 juin dernier. Emmanuel Macron en a retenu 146 sur 149 et a ouvert la porte à un référendum sur certaines d'entre elles.

Déjà pressentie pour entrer au gouvernement en 2018

28 août 2018. Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, démissionne avec fracas du gouvernement, en direct sur France Inter. Parmi les prétendants pour lui succéder circule le nom de Laurence Tubiana.

L'ancien député européen écolo Daniel Cohn-Bendit, proche de l'ex-ambassadrice sur le climat, souffle même son nom dans les médias, ainsi que celui de Pascal Canfin, directeur général du WWF France - dont le nom revient lui aussi de nouveau ces derniers jours pour entrer au gouvernement. L'heureux élu sera finalement le président de l'Assemblée nationale François de Rugy, qui démissionnera en juillet 2019 suite aux révélations de Mediapart sur son utilisation de fonds publics.

Née en Algérie, arrivée en France à 11 ans

Laurence Tubiana est née en 1951 à Oran, en Algérie, alors territoire français. Ses parents sont tous deux des intellectuels de gauche : son père, juif algérien, est entrepreneur, tandis que sa mère, issue d'une famille de migrants grecs catholiques, est la première importatrice de meubles suédois en Algérie. Laurence Tubiana rejoint la métropole avec sa famille à l'âge de 11 ans, à la suite de l'indépendance de l'Algérie en 1962.

Plutôt Proche de la gauche

Même si elle a un profil plus «techno» que politique, Laurence Tubiana, 68 ans, a un passé qui la rapproche de l'aile gauche de l'échiquier politique. Militante à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) dans sa jeunesse, elle a été la conseillère environnement du Premier ministre socialiste Lionel Jospin de 1997 à 2002, après avoir été son assistante dans les années 70 lorsque celui-ci était professeur d'économie à l'IUT de Sceaux. Ce qui lui vaut de participer aux discussions sur le protocole de Kyoto en 1997.

En 2012, elle cosigne avec une quarantaine d'économistes une tribune soutenant le candidat socialiste à la présidentielle François Hollande, aux côtés notamment de Thomas Piketty et Philippe Aghion. Son seul véritable engagement politique est une candidature aux municipales dans un village de l'Hérault, où elle avait acheté une vieille maison avec des amis, en fin de liste PS-Verts, relate Paris Match.

