Edouard Philippe dans le top 10 des premiers ministres restés le plus longtemps à Matignon

Edouard Philippe a remis ce vendredi 3 juillet sa démission et celle de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Au total, le désormais ex-Premier ministre, largement réélu maire du Havre, a passé 1.145 jours à Matignon.

Nommé le 15 mai 2017, il fait partie du top 10 des Premiers ministres dont la durée de vie à ce poste est la plus longue sous la Ve République. Plus précisément, il est le septième chef de gouvernement à avoir séjourné le plus longtemps rue de Varenne.

Il se place ainsi devant Jean-Pierre Raffarin, nommé par Jacques Chirac en 2002, qui est resté 1.121 jours à Matignon, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre du président Georges Pompidou de 1969 à 1972 (1.111 jours), et Michel Rocard nommé en 1988 sous le président Mitterrand (1 100 jours).

Mais il reste loin derrière les trois chefs de gouvernement qui sont restés le plus de jours consécutifs au pouvoir. C’est Georges Pompidou, nommé par le président Charles de Gaulle, qui détient le record de longévité, en étant resté en place six ans, deux mois et vingt-six jours (2.279 jours), du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968.

A la deuxième place, on retrouve François Fillon qui a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant cinq ans (1.820 jours), du 17 mai 2007 au 10 mai 2012.

Vient ensuite le socialiste Lionel Jospin (1.799 jours), nommé en juin 1997 par le président de la République Jacques Chirac. Il a été chef de gouvernement toute une législature jusqu’en mai 2002.

A l'inverse c'est Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de la présidence de François Hollande, qui détient le record de brièveté avec un mandat de 159 jours, du 6 décembre 2016 au 10 mai 2017. Il arrive derrière Edith Cresson, la seule femme à avoir occupé le poste de Première ministre de mai 1991 à avril 1992, soit 323 jours.

