Ils confondent une plante aromatique avec des feuilles de cannabis et finissent aux urgences

Une farce de mauvais goût. Dans le nord de l’Inde, six membres d’une même famille ont dû être hospitalisés après qu’un maraîcher leur a vendu du cannabis au lieu de quelques feuilles séchées de fenugrec, une plante utilisée pour parfumer des plats.

Après leurs courses, la famille s’est mise à cuisiner un aloo methi, une préparation composée de pommes de terre et de methi, nom local de la plante, sans se douter qu’il s’agissait en réalité de feuilles de cannabis, rapporte l’Indian Express.

Quelques heures plus tard, les six personnes réunies autour de la table ont alors été prises de vertiges et de nausées. Certaines ont même perdu connaissance après le repas. Alerté, un voisin a rapidement contacté un médecin qui a envoyé en urgence la famille à l’hôpital.

En voyant le paquet de feuilles séchées sur le plan de travail, la police a immédiatement compris la cause de leur mal-être. Le maraîcher a été arrêté et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a expliqué aux forces de l'ordre avoir voulu faire une farce à ses clients.

