Les boutons de manchette d'Edouard Philippe amusent les internautes

Sur une photo publiée par le député de Boulogne-Billancourt LREM Thierry Solère, le futur ex-Pemier Ministre Edouard Philippe arbore de très étonnants boutons de manchette violets.

Sur le cliché publié sur le compte Twitter de l'élu et prise manifestement ce vendredi 3 juillet, on peut voir celui qui va quitter Matignon pour retrouver l'hôtel de ville du Havre, dans une pose décontractée. Aux manches de sa chemise, il porte des petits accessoires qui détonnent avec les traditionnels boutons argentés ou dorés puisqu'ils s'agit de boutons de manchettes en forme de tongs.

Avec ces objets, le Premier ministre, sur le départ, fait évidemment passer un message avec humour. Il donne des indices sur son programme des prochaines semaines : des vacances et du repos après de nombreux mois de dur labeur passés à la tête du gouvernement.

Les internautes saluent sa «décontraction»

Un détail qui n'a pas échappé aux internautes. Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont loué le style et la décontraction du Premier ministre qui s'apprête à passer le flambeau à Jean Castex.

Quelle originalité ces boutons de manchettes classe jusqu’à la passation de pouvoir — Maryline (@marydu31) July 3, 2020

Super les boutons de manchette @EPhilippePM merci pour tout et repos bien mérité si possible dans votre ville du Havre — Antonin TISON (@antonin_tison) July 3, 2020

Il restera longtemps longtemps dans nos esprits.



Au moins.



En esperant le voir un jour dans une trés haute fonction. — Arizona Dream (@ArizonaDream14) July 3, 2020

Des boutons de manchettes déjà salués par le passé

Mais ce n'est pas la première fois que l'homme politique fait mouche avec ses boutons de manchette. En 2017, il avait déjà marqué les esprits avec des accessoires à l'effigie de Star Wars. On pouvait lire les mots «May the force be with you» (Que la force soit avec vous, en français) sur les boutons.

Le jour de sa nomination par Emmanuel Macron, il avait encore une fois assorti ces accessoires à l'évènement avec beaucoup d'humour. Pour l'occasion, il arborait des boutons de manchette Superman.

Fin 2017, en pleine crise politique liée à la loi immigration, le Premier ministre était apparu avec des boutons de manchette en forme d'extincteurs.