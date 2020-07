De quoi est accusé Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur ?

Sa nomination ne passe pas pour certains. Auparavant en charge de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a été promu ministre de l'Intérieur ce lundi, dans le nouveau gouvernement de Jean Castex. Et ce, malgré une plainte pour viol le visant, pour des faits datant de 2009, dont les investigations ont repris mi-juin.

La plaignante, Sophie Patterson-Spatz, raconte s'être adressée à Gérald Darmanin, à l'époque chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP (devenu LR), pour tenter de faire annuler une condamnation de 2004 pour chantage et appels malveillants contre un ex-compagnon.

Selon elle, le nouveau locataire de la place Beauvau lui aurait fait miroiter son appui sur ce dossier en échange de faveurs sexuelles. Elle a porté plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Entendu en audition libre le 12 février 2018, Gérald Darmanin a confirmé avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spatz, mais selon lui librement consentie et à l'initiative de la plaignante.

Quelques mois plus tard, en août 2018, celui qui a été élu maire de Tourcoing (Nord) en mars dernier a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Mais en novembre 2019, la Cour de cassation a ordonné à la chambre d'instruction de la cour de d'appel de Paris de réexaminer la validité de ce non-lieu. Finalement, mi-juin dernier, la cour d'appel a exigé la reprise des investigations.

Pas un «obstacle» à sa nomination

Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, cette plainte «n'a pas fait obstacle» à la nomination à Beauvau de Gérald Darmanin, 37 ans, faisant de lui le plus jeune ministre de l'Intérieur de la Ve République. «Il semble que les choses vont dans le bon sens», a déclaré cette source à l’AFP sans autre précision. L'Elysée ne fait «jamais de commentaires sur les affaires en cours», a cependant ajouté cette source.

Sur les réseaux sociaux, le choix d'offrir une promotion à Gérald Darmanin - par ailleurs visé par la plainte d'une seconde femme en 2018 pour «abus de faiblesse», depuis classée sans suite - a provoqué la colère de nombreuses féministes, telles Caroline De Haas ou le collectif #NousToutes, ainsi que plusieurs responsables politiques d'opposition, à l'instar de la porte-parole du PS Gabrielle Siry ou du maire adjoint écolo de Paris David Belliard.

.@EmmanuelMacron aurait pu directement cracher à la gueule des femmes victimes de violences, ça aurait fait pareil. #RemaniementMinisteriel pic.twitter.com/HHYjuU5JxD — Caroline De Haas (@carolinedehaas) July 6, 2020

Jadis quand on était visé par une enquête il arrivait qu’on démissionne.



Là il s’agit d’une enquête pour #viol, et #Darmanin est promu. Quel signal désastreux... #GrandeCauseToujours #RemaniementMinisteriel https://t.co/RYIM53gmZ5 — Gabrielle Siry (@GabrielleSiry) July 6, 2020

Non seulement ce nouveau gouvernement n'ouvre rien de nouveau sur le front de l'écologie, mais surtout il met même à la tête de la police un homme visé par une enquête pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance ! Quel affront pour la grande cause du quinquennat ! https://t.co/OyfYsCTFkm — David Belliard (@David_Belliard) July 6, 2020

«Darmanin démission» et «Darmanin violeur» ont scandé une vingtaine de militantes féministes mardi matin non loin du ministère de l'Intérieur, durant la passation de pouvoir entre Christophe Castaner et Gérald Darmanin. L'avocate de Sophie Patterson-Spatz, Me Elodie Tuaillon-Hibon, a de son côté fait part de son «choc» sur Europe 1. «Nous nous demandons comment ça va se passer lorsque le premier flic de France [sera] interrogé dans le bureau d’un magistrat instructeur alors qu’il est en exercice», a-t-elle réagi.

