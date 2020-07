Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron s'exprime dans une interview en direct durant 45 minutes. Il est interrogé par Léa Salamé et Gilles Bouleau sur TF1, France 2 et France Inter.

14h30

Le président veut «redévelopper massivement» fret ferroviaire, trains de nuit et petites lignes.

14h26

Emmanuel Macron veut inscrire «le plus vite possible» la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution.

14h20

Emmanuel Macron ne se prononce pas pour l'instant sur une candidature à un second mandat. «Il y a des choses sur lesquels le peuple est souverain» s'explique-t-il. «On a le droit de voir loin et grand, y compris quand il ne reste que 600 jours».

14h13

«On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts. Nous avons massivement dépensé 460 milliards d'euros d'engagement public». «Il faudra le compléter avec un plan de relance massif. Les investissements font partie de la dette Covid», déclare le président.

Emmanuel Macron : "On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts" pic.twitter.com/TTYgCGLWu0 — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

14h07

Pour soutenir les jeunes dans le marché du travail, Emmanuel Macron annonce «la création de 300 000 contrats d'insertion» et la «création de 100 000 services civiques dans les 6 mois». Il souhaite également créer 200 000 places dans «des formations qualifiantes supérieures».

14h04

«On va créer un plan anti-licenciement», annonce le chef de l'Etat.

13h57

«Nous allons avoir des plans sociaux et une augmentation massive du chômage. Il faut nous préparer et agir pour défendre les emplois existants, soutenir l'activité et les salariés», déclare Emmanuel Macron.

13h54

La rentrée des classes en septembre sera «quasi normale», annonce le président. «On a développé un enseignement en ligne. Il va falloir aller chercher les enfants qui ont le plus souffert du confinement».

13h50

«Nous serons prêts en cas de deuxième vague de l'épidémie», assure Emmanuel Macron

13H47

Emmanuel Macron veut que le masque soit «obligatoire dans tous les lieux publics clos» à partir du 1er août.

« Je souhaite que dans les prochaines semaines on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos », annonce Emmanuel Macron pic.twitter.com/h2wJtdEwAj — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

13h45

«Je partage la cause féministe... Lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat sur lequel je ne céderai rien», dit Emmanuel Macron. Evoquant la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, il déclare qu'il se fait «garant de la présomption d'innocence».

Emmanuel Macron à propos des accusations de viol à l’encontre de Gérald Darmanin : « il ne m’appartient pas d’en juger » pic.twitter.com/aUHIzy4lF0 — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

13h 39

«Ce que je sais, c’est que ce 14 juillet est un peu particulier….Nos armées ont accepté d’offrir la vedette aux soignants, à ces femmes et ces hommes qui nous ont protégé», lance Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron : « La méthode utilisée pendant les trois premières années du quinquennat a permis de faire des réformes inédites » pic.twitter.com/oKATX59e4k — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2020

13h35

Le président de la République évoque les différences entre Jean Castex et Edouard Philippe. «La méthode utilisée durant les trois premières années a permis de faire des réformes inédites, je rends hommage à Edouard Philippe... on a réussi à faire des réformes que l'on pensait impossible», a-t-il déclaré. «Castex, je l'ai vu faire pendant le confinement, c'est un élu de terrain depuis plusieurs années, il a une culture du dialogue social, il s'est battu pour accompagner notre payx, il connait bien la vie des élus locaux, les partenaires sociaux, la santé», a-t-il expliqué.